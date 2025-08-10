 Tuncer çiftinin masalsı yıl dönümü kutlaması

Esteworld’ün Medikal Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi başarılı hekim Dr. Burak Tuncer, iki yıl önce Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen rüya gibi bir düğünle hayatını güzeller güzeli Feyza Utku ile birleştirmişti.

Aşklarını gözler önünde ilan eden çift, evliliklerinin ikinci yıl dönümünü ise bu kez yurt dışında, Akdeniz’in büyülü adası Sardunya’da kutladı.



Göz alıcı doğası ve romantik atmosferiyle Sardunya, bu özel anlara ev sahipliği yaptı. Evliliklerinin ikinci baharını kutlayan çift, denizin kıyısında gün batımına karşı baş başa yedikleri akşam yemeğiyle aşk tazeledi.



Gülümsemeleriyle birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha gözler önüne seren Tuncer çifti, mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Gönülleri fetheden bu aşk masalı, Sardunya’nın zarif esintileri eşliğinde unutulmaz bir anıya dönüştü.

