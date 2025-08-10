  • Video Galeri Foto Galeri
Tuncer çiftinin masalsı yıl dönümü kutlaması

Esteworld’ün Medikal Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi başarılı hekim Dr. Burak Tuncer, iki yıl önce Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen rüya gibi bir düğünle hayatını güzeller güzeli Feyza Utku ile birleştirmişti.

 Tuncer çiftinin masalsı yıl dönümü kutlaması

Aşklarını gözler önünde ilan eden çift, evliliklerinin ikinci yıl dönümünü ise bu kez yurt dışında, Akdeniz’in büyülü adası Sardunya’da kutladı.

 Tuncer çiftinin masalsı yıl dönümü kutlaması


Göz alıcı doğası ve romantik atmosferiyle Sardunya, bu özel anlara ev sahipliği yaptı. Evliliklerinin ikinci baharını kutlayan çift, denizin kıyısında gün batımına karşı baş başa yedikleri akşam yemeğiyle aşk tazeledi.

 Tuncer çiftinin masalsı yıl dönümü kutlaması


Gülümsemeleriyle birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha gözler önüne seren Tuncer çifti, mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

 Tuncer çiftinin masalsı yıl dönümü kutlaması

Gönülleri fetheden bu aşk masalı, Sardunya’nın zarif esintileri eşliğinde unutulmaz bir anıya dönüştü.

