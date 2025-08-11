  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi. İşte detaylar...

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi

LASİAD tarafından, 18-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek “11. Laleli Fashion Shopping Festival”de podyuma çıkacak olan süper model Tülin Şahin, defilenin açılışını, kızı Siena tarafından çizilen lale konseptli özel bir kıyafetle yapacak.

 Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi

11. Laleli Fashion Shopping Festival’de annesi Tülin Şahin’in podyuma çıkacağını öğrenen Siena, lalelerle bezeli bir elbise çizdi. Kızının sürprizi karşısında çok duygulandığını söyleyen Tülin Şahin, “Siena henüz 6 yaşında ve bu sürprizi beni çok mutlu etti.. İlk festivalden bu yana hepsinde yer aldığım Laleli Fashion Shopping Festival de kızımın çizdiği Lale konseptli tasarımla yer almak çok gurur verici” dedi.

 Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi

LALELİ’DE MODA ŞÖLENİ: 110 KOMBİN, 60 MODEL
Birbirinden değerli firmaların yer aldığı açılış defilesinde Tülin Şahin’in lale konseptli kıyafeti Euro Fashion tarafından hazırlandı. Ayrıca defile de, Alba, Dishe, Dizayn Brands, Daniels, My Twins, Pantoma, White House gibi modanın öncü firmaları, 2025-2026 Sonbahar- Kış koleksiyonlarını sunacaklar.

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi
“Geçmişin Işığında Geleceğin Modası” teması ile dünyanın en büyük açık hava moda etkinliklerinden biri olarak anılan festivalde gerçekleşecek defilede podyum sadece modellerin değil, görsel bir şovun da yıldızı olacak.

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi
İstanbul’un kalbi tarihi yarımadada kurulacak dev podyumda 60 model, 11 markaya ait toplam 110 kombinle yürürken, izleyiciler büyüleyici bir moda yolculuğuna çıkacak. Defilede podyuma çıkan isimler arasında, süper model Tülin Şahin ve Şevval Şahin’in yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken yıldızı Olimpia Ahenk, Türkiye güzelleri Simay Rasimoğlu ve Pınar Tartan ve Alona Kral da bulunuyor.

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi
LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca; “Laleli’yi Laleli yapan hızlı moda, hızlı üretim, geniş ürün yelpazemiz, konumumuz ve fiyatlandırma. Hepsi birleştiğinde bizi birinci ve tercih edilen yapıyor. Bu sene festivalin teması “Sokak Modası”, kalıcı sloganımız da “Modanın Yükselen Yıldızı Laleli.” Laleli’yi dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak adlandırıyoruz” dedi.

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi
Defilenin prodüksiyon ve koreografisi moda dünyasının yaratıcı isimleri Öner Evez ve Yakup Biçer’in imzasını taşıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!
  Magazin

Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!
  Magazin

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!

Bodrum'da Greek rüzgarı
  Magazin

Bodrum'da Greek rüzgarı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisi sete çıktı!
  Magazin

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisi sete çıktı!

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı!
  Magazin

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı!

Bülent Ersoy'dan zehir zemberek sözler!
  Magazin

Bülent Ersoy'dan zehir zemberek sözler!