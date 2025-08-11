 Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi

LASİAD tarafından, 18-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek “11. Laleli Fashion Shopping Festival”de podyuma çıkacak olan süper model Tülin Şahin, defilenin açılışını, kızı Siena tarafından çizilen lale konseptli özel bir kıyafetle yapacak.

11. Laleli Fashion Shopping Festival’de annesi Tülin Şahin’in podyuma çıkacağını öğrenen Siena, lalelerle bezeli bir elbise çizdi. Kızının sürprizi karşısında çok duygulandığını söyleyen Tülin Şahin, “Siena henüz 6 yaşında ve bu sürprizi beni çok mutlu etti.. İlk festivalden bu yana hepsinde yer aldığım Laleli Fashion Shopping Festival de kızımın çizdiği Lale konseptli tasarımla yer almak çok gurur verici” dedi.

LALELİ’DE MODA ŞÖLENİ: 110 KOMBİN, 60 MODEL

Birbirinden değerli firmaların yer aldığı açılış defilesinde Tülin Şahin’in lale konseptli kıyafeti Euro Fashion tarafından hazırlandı. Ayrıca defile de, Alba, Dishe, Dizayn Brands, Daniels, My Twins, Pantoma, White House gibi modanın öncü firmaları, 2025-2026 Sonbahar- Kış koleksiyonlarını sunacaklar.



“Geçmişin Işığında Geleceğin Modası” teması ile dünyanın en büyük açık hava moda etkinliklerinden biri olarak anılan festivalde gerçekleşecek defilede podyum sadece modellerin değil, görsel bir şovun da yıldızı olacak.



İstanbul’un kalbi tarihi yarımadada kurulacak dev podyumda 60 model, 11 markaya ait toplam 110 kombinle yürürken, izleyiciler büyüleyici bir moda yolculuğuna çıkacak. Defilede podyuma çıkan isimler arasında, süper model Tülin Şahin ve Şevval Şahin’in yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken yıldızı Olimpia Ahenk, Türkiye güzelleri Simay Rasimoğlu ve Pınar Tartan ve Alona Kral da bulunuyor.



LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca; “Laleli’yi Laleli yapan hızlı moda, hızlı üretim, geniş ürün yelpazemiz, konumumuz ve fiyatlandırma. Hepsi birleştiğinde bizi birinci ve tercih edilen yapıyor. Bu sene festivalin teması “Sokak Modası”, kalıcı sloganımız da “Modanın Yükselen Yıldızı Laleli.” Laleli’yi dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak adlandırıyoruz” dedi.



Defilenin prodüksiyon ve koreografisi moda dünyasının yaratıcı isimleri Öner Evez ve Yakup Biçer’in imzasını taşıyor.

