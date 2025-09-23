Tuba Ünsal'dan çarpıcı açıklamalar

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Tuba Ünsal oldu. Ünsal, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kitledi.



TÜM YATIRIMLARIM BİR ANDA ELİMDEN GİTTİ

Güzel oyuncu yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına engel olamadı. “Benim hayatım güvende hissetmeyerek geleceği düşünerek geçti. Hayat da beni çok güzel sınadı. Çok yatırım yaptım, hayatımdan çaldım, deli gibi yatırım para biriktirdim ve sonra birşeyler oldu elimdeki her şey gitti. Bunu küçücük bebeğim varken yaşadım. 5 ay bir otel odasında yaşadım bir evim bile yoktu çok zor maddi şartlarda kaldım. Güvende olma hissi çok değerli bir his”

YALNIZ KALAMADIĞIM İÇİN YANLIŞ İLİŞKİLER YAŞADIM

Tuba Ünsal daha sonra “Ben güzel olduğumun farkında değildim. Yalnız kalamadığım için yanlış ilişkilerin peşindeydim. Sınavım hep aşklaydı. Yalnız kalamayınca yanlış ilişkilerin içinde oluyorsun ve müthiş bir acının içindesin, aslında ilişki içinde de acıdasın bir bağımlılık haliydi ve bunun farkına daha 1 - 2 sene önce vardım. Neden bunu yaşıyorum niye olmayacak ilişkilerin içindeyim. Evlendim boşandım.Allah’a çok şükür çocuklarımın geleceğini kendi başıma yapıyorum. Her zaman maddi olarak güçlü taraf ben oldum. Kimseden çocuklarımın velayetinden başka isteğim olmadı. Her ilişkim bir öncekinden daha iyi oldu. Tabii ki aşk acısı çektim hemde çok çektim. Şimdi çeker misin? diye sorarsan çekmiyorum.

ÇOCUKLARIMI AİLE OLARAK BÜYÜTMEYİ ÇOK İSTERDİM

Tuba Ünsal sözlerine şöyle devam etti “Allahıma şükür bu kadar güzel bir ruha sahip kızım var ama aile içinde çocuğumu büyütebilmek isterdim. Keşke o zamanlar doğru ilişki kurmayı bilseydim de sonuna kadar sürdürebileceğim en azından çocuklarımın babalarıyla ilişki kurabileceğim birileri olsaydı. İki çocuğumun babasıyla da muntazam bir ilişki yürütmeye çalışıyoruz ikisi de çok değerli insanlar. Çocuklarımı aile içinde büyütmeyi çok isterdim."

BENİ ELDE ETMEK İÇİN ÇABALAYAN OLMADI

Ünsal sözlerine şöyle devam etti “Ben bir kadın olarak birinin beni elde etmek için çabalamasını bilmiyorum. Tanışıyorum 3 sene 5 sene arada zaman yok. Biten ilişkinin yasını tutmuyorum.” “Yaş alıyoruz güzelliğimiz gidiyor. Kadın olarak eminim ki 50 yaşımı 60 yaşımı güzel göğüsleyeceğim” “Lisede hoşlandığım çocukla ben Tuba Ünsal olduktan sonra Amerika’da tesadüfen karşılaştık birbirimizin o kişiler olduğunu anlamadan date’e çıktık. Sonra farkına vardık o kişiler olduğumuzu. Kalbimle ilişki kurmuyor olsam, gelecek kaygım olmazdı kaşım gözüm yerinde fena değilim yani.”

PARA KOLAY KAZANILIYOR

Tuba Ünsal sözlerine şöyle devam etti “İlk evimi 17 yaşında aldım. Kirada oturuyorum şu anda. Kızım 14 yaşında kendi parasını kazanıyor. Küçüklüğümde hayal bile edemediğim bir dünyayı yaşıyorum. Çok zorluklar içinde büyüyen bir kız çocuğuydum. “Para aslında kolay da kazanılabilir, para bana bollukla gelir, bereketi her zaman vardır. Zorlanmadan para kazanma dünyasının içindeyim”

BABAM ‘ZENGİN ERKEK HEDEFLEME’ DEDİ

Ünsal programa birbirinden samimi açıklamalarla devam etti “Babam beni “kızım zengin olmayı hedefle, zengin erkek hedefleme” diyerek büyüttü.

ANNEM “UTANMIYOR MUSUN? KIZIM’’ DEDİ

"Bir dönem ben olmasaydım, Türkçe popun hali ne olurdu bilmiyorum." Sözleriyle magazin gündemini uzun süre meşgul eden Tuba Ünsal Aslı Şafak’a konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu sözlerine şöyle başladı: O röportajımdan sonra annem “Utanmıyor musun? Kızım” dedi. Utanmayacak yaşlara geldim.

