 Timberland'in kampanya yüzü efsanevi isim Spike Lee

Advice of An Icon (Bir İkonun Tavsiyesi) isimli yeni kampanyası ile Timberland, hayatın zorlukları karşısında kendi ilham verici rotalarını çizen isimlerle bir araya geliyor.

Öne çıkan isim ise, kışkırtıcı hikaye anlatımı ve onlarca yıllık kültürel etkisiyle tanınan efsanevi film yapımcısı Spike Lee. Bir dizi cesur ve filtresiz portresiyle Lee, eserlerine de gönderme yapan özgün bir duruş sergiliyor.

Sinema ve kültür alanında öncü olan Lee'nin gerçeklik, dürüstlük ve mükemmelliği arama anlayışına dayanan mirası; ikonik Timberland Sarı Botun el işçiliği ve özeni yansıtan her bir detayında yıllardır kendini gösteriyor.

 

Timberland Sonbahar-Kış 2025 sezonuna Advice of An Icon (Bir İkonun Tavsiyesi) kampanyası ile giriş yapıyor. Yeni kampanya markanın sanata olan bağlılığını ve el işçiliğine adanmış vizyonunu kutluyor.

Kendine özgü görsel diliyle tanınan ikonik yönetmen ve fotoğrafçı Gabriel Moses tarafından hayata geçirilen yeni kampanya, üç ikonik figürü cesur duruşlarıyla bize getiriyor.

Korkusuz, kışkırtıcı hikaye anlatımı ve onlarca yıllık kültürel etkisiyle tanınan efsanevi film yapımcısı Spike Lee, Advice of An Icon (Bir İkonun Tavsiyesi) kampanyasına kendine özgü tarzını katıyor. Bir dizi cesur ve filtresiz portresiyle Lee, eserlerine gönderme yapan benzersiz bir duruş sergiliyor. Sinema ve kültür alanında öncü olan Lee'nin mirası daimi olarak gerçeklik, dürüstlük ve mükemmelliği arama anlayışına dayanıyor. Bu nitelikler, ikonik Timberland Sarı Botun el işçiliği ve özeni yansıtan her bir detayında yıllardır kendini gösteriyor.

Kampanyada yer alan bir diğer ikon, etkisi her zaman müziğin bir adım ötesine geçmeyi başaran Skepta. Moda, sanat ve kendini ifade etme yoluyla kültürleri şekillendirmiş ve Grime müziğini dünya sahnesine taşımış bu isim Timberland ile ikinci kez bir araya geliyor.


Kampanyada yer alan üçüncü yetenek, yaratıcı kariyeri, sınırları yıkan stili ve ikonik bir “it-girl” olmasıyla tanınan Kiko Mizuhara. İddialı duruşu ve özgünlüğü, onu bir Timberland ikonu olarak karşımıza çıkarıyor.

