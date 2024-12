The Ritz-Carlton İstanbul ile yeni yıla ışıltılı bir başlangıç

Uluslararası platformdaki en prestijli seyahat dergilerinden Condé Nast Traveller okuyucularının Avrupa kategorisinde Türkiye’nin en iyi oteli olarak ödüllendirdiği The Ritz-Carlton, Istanbul, göz alıcı yılbaşı dekorasyonları ve eşsiz lüks algısıyla 2025 yılını karşılıyor. Otel, lezzet ve deneyimi bütünleştiren restoranları, unutulmaz anlara imza atan müzik performansları, kahvaltı seçeneği ve wellness alanlarıyla yeni yılı geçirmek için biz cazibe lokasyonu haline geliyor.

Zarafetle tasarlanmış yılbaşı ambiyansı ile davetkar bir çağrıda bulunan The Ritz-Carlton, Istanbul, yeni yıl yemeğini ödüllü iki restoranında birbirinden farklı menülerle servis ediyor. Gault & Millau Türkiye Rehberi ve Michelin Rehberi’nde yer alan restoran Atölye, ev sahipliği yaptığı Daddy Cool’un canlı müzik performansı eşliğinde 6 aşamalı menüsünü sunuyor. Ünlü bir Fransız geleneği olan amuse-bouche’un ardından çeşitli sebzeler ve midyenin buluşmasıyla hazırlanan dolma tabağı eşlik ediyor. Menüde; kaz tandırlı hıngel mantısı, kuzu göbeği mantarı, Erzurum Göğermiş peyniri, zeytinyağlı ve biberiyeli sorbe gibi yerel tatları ağır ateşte pişmiş dana incik, ızgaradan kuzu sırtı, mantar, ıspanaklı hindi sarma, kestane püresi ve kök sebzelerden oluşan ana yemekler tamamlıyor. Menü, orijinal reçeteler ve taze meyvelerle hazırlanan tatlı servisi ile devam ediyor. Vejetaryen alternatifinin de bulunduğu menünün yanı sıra Atölye’nin imza lezzeti hindi, yılbaşı gecesine özel evlere servis ediliyor.

Panoramik Boğaz manzarası ve en ince detayına kadar düşünülmüş dekorasyonu ile benzeri görülmeyen bir ambiyans sunan Nobu Istanbul’da Şef Celestine Gaty’nin profesyonel yorumuyla hazırlanan “New Year Omakase Dinner” menüsü; avokado ve karidesli nori taco ile başlayarak sashimi tadım tabağı, şefin suşi seçkisi, Japonya’ya özgü bir lezzet olan chawanmushi, trüf ve ıstakoz yorumuyla sunuluyor. Yılbaşı akşamını adeta bir gastronomi seremonisine çeviren menü; kalkan balığı, enginar ve karides, kestane püresiyle birlikte sunulan özel Japon bifteğinin ardından ev yapımı moshi ile tamamlanıyor. Gault & Millau Türkiye ve Michelin Rehberi’nde yer alan restoran Nobu Istanbul, gece boyunca aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu farklı DJ performansları ile gelenekselleşen yılbaşı eğlencelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sosyal hayatın vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olan The Roof at The Ritz-Carlton, Istanbul özel DJ performansı ve geleneksel Türk kahvaltısının servis edileceği geç kahvaltı davetiyle yeni yılın büyüsünü kucaklıyor.

Otelin SPA alanı ise zihinsel ve bedensel yenilenme sağlayan masaj seçenekleri ve Türk hamamı deneyimiyle misafirlerine huzur dolu anlar vadediyor. Benzersiz hizmet anlayışını şehrin geleneklerinden gelen ilhamla buluşturan The Ritz-Carlton, Istanbul, özel yılbaşı konaklama seçeneklerini tercih eden misafirlerine rezervasyonlarda yüzde 10 avantajlı fiyat imkânı sağlarken ayrıca Ritz-Kids alanında küçük misafirlerine de hizmet veriyor. The Ritz-Carlton, Istanbul, 239 oda ve süitleriyle konfor, mahremiyet ve seçkinliği bütünleştiren bir konaklama deneyimi sunuyor.

