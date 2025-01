The Peninsula İstanbul’da unutulmaz bir Sevgililer Günü 

İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Tarihî Yarımada manzarasına hakim benzersiz konumuyla The Peninsula Istanbul, Sevgililer Günü’ne özel birbirinden romantik deneyimler sunuyor.

The Peninsula Çay Saati

The Peninsula’nın dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, kısa süre içinde İstanbul’da da bir klasik haline gelen geleneksel Peninsula Çay Saati 13-16 Şubat tarihleri süresince Sevgililer Günü’ne özel menüsü, piyano performansı eşliğinde misafirlerini lezzet ve keyif dolu bir deneyime davet ediyor.

The Lobby’de Sevgililer Günü Yemeği

The Peninsula Istanbul, misafirlerine 14 Şubat Akşamı The Lobby’nin etkileyici atmosferinde Sevgililer Günü akşam yemeği sunuyor. The Peninsula Istanbul, aşkın ve birlikteliğin kutlandığı bu özel gecede, canlı müzik performansı ve özenle hazırlanan benzersiz lezzetler eşliğinde unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Sevgililer Günü Konaklama Deneyimi

Sevgililer Günü’nü şehrin tarihî dokusunun eşsiz manzarasına karşı deneyimlemek için 14 Şubat akşamı The Peninsula Istanbul’un Sevgililer Günü yemeği ve ertesi gün kahvaltı dahil konaklama seçeneklerini tercih edebilirler.The Peninsula Istanbul şık atmosferinde bu özel günü kutlamak isteyen misafirlerini mükemmel hizmet anlayışı ile ağırlamayı bekliyor.

The Peninsula SPA ve Wellness Merkezi

Sevgililer Günü’nü The Peninsula Istanbul’un kusursuz hizmet anlayışıyla deneyimlemek isteyen çiftler için The Peninsula SPA’nın çiftlere özel masaj bakımları, romantik bir atmosferde unutulmaz bir gün sunuyor.

The Peninsula Hediye Seçenekleri

The Peninsula Istanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için şık hediye seçenekleri hazırlıyor. Sevdiklerini The Peninsula hediyesi ile şımartmak isteyenler, Pasta Şefi Malte Rohmann’ın hazırlayacağı özel Sevgililer Günü Pastası’ndan sipariş verebilirler.

Ayrıca dileyenler The Peninsula SPA’nın bakımlarından seçilecek özel hediye sertifikaları ile sevdiklerini mutlu edebilirler.

