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Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya itirafı!

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya açıklaması! İşte detaylar...

Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya itirafı!

Ceren Benderlioğlu, önceki gün Bebek'de yürürken görüntülendi.

 Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya itirafı!

Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Eşref Rüya'da rol alan Benderlioğlu, basın mensuplarıyla yeni dizi hakkında sohbet etti.

 

Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya itirafı!
Benderlioğlu, "Ben harika bir dizide yer alıyorum. Yavaş yavaş oturacak bir proje. A plus bir ekip. Devler ligi gibi. İçinde olduğum için çok ama çok mutluyum. Allah utandırmasın, bence güzel başladık." dedi.

 Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya itirafı!

Kendi oynadığı karakterinden de bahseden Ceren Benderlioğlu, "Güçlü kadınları canlandırmak güzeldir. "Irmak" yetim bir karakter. Stratejik düşünme yeteneği ile ayakları yere basan farklı bir kadın. Kimsesi yok ve kaybedecek hiç bir şeyi yok. Farklı bir karakter" diye bahsetti.

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