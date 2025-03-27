Ceren Benderlioğlu, önceki gün Bebek'de yürürken görüntülendi.

Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Eşref Rüya'da rol alan Benderlioğlu, basın mensuplarıyla yeni dizi hakkında sohbet etti.



Benderlioğlu, "Ben harika bir dizide yer alıyorum. Yavaş yavaş oturacak bir proje. A plus bir ekip. Devler ligi gibi. İçinde olduğum için çok ama çok mutluyum. Allah utandırmasın, bence güzel başladık." dedi.

Kendi oynadığı karakterinden de bahseden Ceren Benderlioğlu, "Güçlü kadınları canlandırmak güzeldir. "Irmak" yetim bir karakter. Stratejik düşünme yeteneği ile ayakları yere basan farklı bir kadın. Kimsesi yok ve kaybedecek hiç bir şeyi yok. Farklı bir karakter" diye bahsetti.

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