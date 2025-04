 Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri'nde yıldızlar geçidi!

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, önceki akşam Swiss Otel the Bosphorus'da sahiplerini buldu. Yılın en görkemli ödüllerinden biri olan Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, 37 ayrı kategoride en başarılı isimlerle ödüllerildi. Her sene olduğu gibi bu yılda da kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Ödüllerin yanı sıra ünlü isimlerin kombinleri geceye damga vurdu.

(Duru)

DURU SAHNE ALDI

Ayakli Gazete'nin ortakları Ufuk Özcan, Nur Saruhanoğulları ve Yüksel Yavuz'un ev sahipliği yaptığı gecenin sunuculuğunu ise Evliya Aykan ile Ege Kökenli üstlendi. Etkinlikte ayrıca Duru da sahne alarak, misafirleri coşturdu. Sanat, magazin ve iş dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı davette, kırmızı halıda boy gösteren ünlüler, geceye ayrı bir renk kattı. Doğa Balık'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Televizyon Yıldızları Ayakli Gazete ödül töreninde kazananlar poz verdi.

(Ege Kökenli - Evliya Aykan)

HAZIRLIKLAR UFAK UFAK BAŞLADI

Aykan, "İnşallah tatlı şekilde vereceğiz ödülleri... Canlı yayına bile çıkmam her an bir şey yapabilirim diye... Ya size malzeme çıkacak ya da alnımızın akıyla çıkacağız" dedi. Hamile olan gecenin sunucusu Ege Kökenli, tarzıyla dikkat çekti. Kökenli, "Özel gecelerde bir arkadaşım var ona gidiyorum" diye konuştu. Hamilelikle ilgili konuşan Kökenli, "Yarısını biraz geçtik. Hazırlıklar ufak ufak başladı. İçimde yepyeni can taşıyorum, çok heyecanlı" şeklinde konuştu. Bebeğin cinsiyetiyle ilgili Kökenli, "Saklama gibi bir şeyim var" diyerek, söylemedi.

(Uzak Şehir ekibi)

HİKAYEYE İNANARAK GİTTİK

Geceden ödülerle dönen 'Uzak Şehir' dizisi oyuncuları Alper Çankaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, kamera karşısına geçti. Dizideki partnerlerin aşk iddialarına Özkaya, "Özel hayatımıza yansıması olmuyor" derken Şaş ise, "İşimizin iyi yaptığımızın göstergesi... Seyirciye geçiyor ki demek" ifadelerini kullandı. Çankaya, "Projenin reyting rekoru kırmasını bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Bekliyorduk tabii, hikayeye inanarak gittik. Yola çıkarken herkes hevesliydi. Ortaya güzel iş çıktı. Beklediğimiz gibi oldu. Beklentimizin bir tık üzerine çıktı" açıklamasını yaptı. Alper Çankaya ile çıkan aşk iddialarına Sahra Şaş, "Çok iyi arkadaşız" derken Çankaya, "Başından beri iyi arkadaşız" şeklinde konuştu.

(Esra Erol)



İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Programında ortaya çıkan Türkiye'nin konuştuğu damat Cuma Doğan ve kayınvalide Güldane Şahin'in birlikte olduğu ortaya çıkması ve ikilinin sonrasında tutuklanmasıyla ilgili Esra Erol, "Aile yapısında bir çözülme olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "21'inci yüzyıl teşhir topluluğu olarak yorumlanıyor. Sosyal bir problem var ama çözülemeyecek şey değiller. Önemli akademisyenler bir araya geldiğinde bu toplumun değişimi mümkündür. Kendini hep var eden toplumuzdur" yanıtını verdi. Bazı kesim tarafından eleştirilmesine Erol, "Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

(İlk ve Son ekibi)



GÜZEL TEPKİLER ALDIK

'İlk ve Son' dizisiyle ödül alan Hazal Subaşı, "Heyecanlıyız" dedi. Projeyle ilgili konuşan oyuncu, "İlk sezonu da beğendiğimiz işti. Güzel bir iş çıkardık. Güzel tepkiler aldık" diye konuştu. Tatil için Subaşı, hem yurt içi hem yurt dışı düşündüğünü söyledi.

SEVGİLİSİYLE KATILDI

Hayrettin, geceye sevgilisiyle katıldı. Turneye çıktığını söyleyen Hayrettin, "İnsanlar çok sevdi. Benden daha çok konukları canlı görmek istiyorlar. Neredeyse her yeri gezeceğiz" şeklinde konuştu. Hayrettin, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını da belirtti.

(Helin Kandemir)

ÖDÜL ALMAK ÇOK GÜZEL

Ödül alan Helin Kandemir, "Ödül almak çok güzel. Yaptığımın işin farkedilmesi güzel. Ödüller daha cesur ve kendime dönük çalışmama vesile oluyor" dedi. Oyuncu, yaz için henüz planı olmadığını belirtti.

(Emir Can İğrek)

DOLAP ZAMANLA BÜYÜYOR

Emir Can İğrek, "Bu ödül töreninde ilk defa ödül alacağım. Heyecanlıyım. Ödül takdirdir. Ödül dolabım var. Sevenlerim, 'Güncel fotoğrafını çek' diye sorar. Ona bakınca mutlu olurum. Şu an küçük dolap var, zamanla büyüyor" dedi. İğrek, kliplerinin senaryolarını genellikle kendisinin yazdığını söyledi. İğrek, "Size aşk şarkılarını yazdıran kimdir?" sorusuna cevap verdi.

(Tolgahan Sayışman)



NET BİR CEVAP VEREMİYORUM

Tolgahan Sayışman, "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği listesinde varsınız. Burak Özçivit'le yarışıyorsunuz. Şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bununla ilgili kendimi övmem doğru olmaz. Herkesin beğendiği gönlünde ayrı yere sahip olan insanlar farklıdır. Aday olan herkes yakışıklı. Onların arasında olmak beni mutlu eder" yanıtını verdi. Yaz aylarıyla ilgili oyuncu, "Özellikle uzun zamandır ailece tatil yapıyor gibiyiz. Çocuk ve aile gezmek istiyor. Ticari hayatım var, ikisini dengelemeye çalışıyorum" dedi. Sayışman, "Yeniden baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kısmet. Net bir cevap veremiyorum. İsteyen herkese nasip olsun. Çok kolay değil, insanı yoruyor. Eşimi çok yordu. Ona sorduğunuzda, 'Yok' diyor ama ben açık kapı bırakıyorum" diye cevap verdi.

(Acun Ilıcalı - Doğa Balık Sahibi Efekan Yazgan)



İşte ödül listesi:

1-En İyi Kadın Oyuncu: Sinem Ünsal- Uzak Şehir

2-En İyi Erkek Oyuncu: Ozan Akbaba- Uzak Şehir

3-En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Derya Pınar Ak- Prens

4-En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Doğu Demirkol- Doğu

5-En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgan Coşkun ve Burak Deniz- Bir Gece Masalı

6-En İyi Dizi: Uzak Şehir

7-En İyi Komedi Dizisi: Prens /BLUTV

8-En İyi Dijital Dizisi: İlk ve Son / Blu TV

9-En İyi Dijital Kadın Oyuncu: Hazal Subaşı- İlk ve Son 2/ Blu Tv

10-En İyi Dijital Erkek Oyuncu: Ulaş Tuna Aslantepe-İlk ve Son 2/ Blu Tv

11-En İyi Film: Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2

12-En İyi Film Kadın Oyuncu: Hande Erçel- Rüzgara Bırak

13-En İyi Film Erkek Oyuncu: Ufuk Bayraktar- Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2

14- En İyi Tiyatro Oyun: Bir Mor ve Ötesi Müzikali- Araf

15- En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu: Şifanur Gül- Bir Mor ve Ötesi Müzikali- Araf

16- En İyi Tiyatro Erkek Oyuncu: Cansel Elçin-Misery

17-En İyi Yarışma Programı: Survivor 2025

18- En İyi Haber Programı Erkek Sunucu: Cem Öğretir- ATV

19-En İyi Haber Programı Kadın Sunucu: Pınar Erbaş Ersoy- Show TV

20-En İyi Spor Programı: Candaş Tolga ve Sergen Yalçın ile On Numara- EKOL TV

21-En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Esra Erol'da

22-En İyi Kadın Sunucu: Esra Erol- Esra Erol'da

23-En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı- O Ses Türkiye

24-En İyi Reality Programı: Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa/ STARTV

26-En İyi Dijital İçerik: Hayrettin ile Kaos Show

27-En İyi Kadın Şarkıcı: Zeynep Bastık, Gülşen, Simge, İrem Derici, Hadise

28-En İyi Erkek Şarkıcı: Emircan İğrek

29-En İyi Rapçi: Lvbel C5

30-En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcısı: Elif Buse Doğan

31-En İyi Fantezi Müzik Erkek Şarkıcısı: Anıl Durmuş

32- En İyi Şarkı: Doğuştan Beri Haklıyım- LVbel C5

33-En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı: M Lisa

34 -En İyi Gelecek Vaat Eden Şarkıcı: Duru

35- En İyi Aksiyon-Polisiye Dizisi: Arjen- GAİN

36- En İyi Cover Şarkı: İsmail Özkan - Sabrıma Borçluyum

37- Yılın Fark Yaratan Performans Ödülü: Uğur Güneş- Kudüs Fatihi Selahhaddin Eyyubi-TRT1

38- Ayakli Gazete Özel Performans Ödülü: Helin Kandemir

Yılın Yükselen Yıldızları: Esila Umut, Yaren Yapıcı

