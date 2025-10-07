 Tekin Ezgütekin tiyatroda hat-trick yaptı!

Başarılı oyuncu Tekin Ezgütekin, “Dublör’ün Dilemması” adlı oyunuyla tiyatro sahnesinde büyük bir başarıya imza attı.



Ezgütekin, bu etkileyici performansıyla Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nin ardından, son olarak Afife Tiyatro Ödüllerinde de “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülerek adeta tiyatroda 3’te 3 yaptı.

Heyecanını ve mutluluğunu usta tiyatrocu Haldun Dormen ile paylaşan Ezgütekin, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Aşırı heyecanlıyım ve çok mutluyum. Bu ödüller benim için büyük bir onur.”

