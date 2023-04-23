  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tatilcilerin Buray ile bayram coşkusu ikiye katlandı

Konserden konsere koşan ünlü sanatçı Buray, Ramazan Bayramında Antalya Port Nature Luxury Otel’de sahne aldı.

Tatilcilerin Buray ile bayram coşkusu ikiye katlandı

Konserine başlamadan önce kendisini izlemeye gelen tatilcilerin Bayramını kutlamayı ihmal etmeyen Buray, sahnedeki muhteşem performansıyla adeta tatilcilere müzik bayramı yaşattı.

Tatilcilerin Buray ile bayram coşkusu ikiye katlandı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özel Günlerin Aranan İsmi “Buray”
  Magazin

Özel Günlerin Aranan İsmi “Buray”

Dubai’de yolların tozunu attırdı!
  Güncel

Dubai’de yolların tozunu attırdı!

Endoff’un bayram şekeri ‘Anıl Durmuş’
  Güncel

Endoff’un bayram şekeri ‘Anıl Durmuş’

Polat Ailesi iş için Berlin’de
  Güncel

Polat Ailesi iş için Berlin’de

Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”
  Güncel

Muhammed Yakut! Bir Medya Garabeti “Can Tanrıyar ve Yalanları...”

Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka saçlarının gücünü ortaya koyuyor
  Güncel

Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka saçlarının gücünü ortaya koyuyor