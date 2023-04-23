Tatilcilerin Buray ile bayram coşkusu ikiye katlandı

Konserine başlamadan önce kendisini izlemeye gelen tatilcilerin Bayramını kutlamayı ihmal etmeyen Buray, sahnedeki muhteşem performansıyla adeta tatilcilere müzik bayramı yaşattı.

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