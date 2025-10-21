  • Video Galeri Foto Galeri
Tanyeli'nin kardeşi Seda Jürin hayatını kaybetti

Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine 17 Mart 2025'te yenik düşmüş, 54 yaşında hayata veda etmişti. Tanyeli'nin Avustralya'da yaşayan kardeşi Seda Jürin hayatını kaybetti.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili, Jürin'in akciğer kanseri nedeniyle hayata veda ettiğini açıkladı.

