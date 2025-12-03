Sosyal medya fenomeni YTL Osman hayatının kırılma noktasını ilk kez anlattı!

Çektiği eğlenceli içeriklerle tanınan sosyal medya fenomeni YTL Osman, kendisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan fenomen, lakabının Yeni Türk Lirası döneminde kullandığı kıyafet ve sembollerden kaynaklandığını belirterek bu adın zamanla kendisine yerleştiğini ifade etti.



HAYATIMIN KIRILMA NOKTASI TÖVBE ETTİĞİM GÜNDÜ

Yaklaşık üç yıl önce Umre ziyaretinde yaşadığı tövbe hikâyesini anlatan YTL Osman, Kabe'nin karşısında hayata yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Cenab-ı Allah bana öyle bir hidayet nasip etti ki, o gün büyük günahları terk etmeye söz verdim" dedi.

EŞEKLİ VİDEOLARIN HİKÂYESİ: KÜFÜRLE DEĞİL, BİR HAYVAN SAYESİNDE TANINDIM

Sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı "eşekli videolar" hakkında konuşan Osman, bu içeriklerin tamamen eğlence ve aile izleyicisine uygun mizah olduğunu vurguladı: "Ne mutlu ki gençlere kötü örnek olan içeriklerle değil, bir hayvanın sevimliliğiyle tanındım."

TikTok kazançlarıyla ilgili soruya cevap veren YTL Osman, "Kazandığımı yiyorum, para biriktirmiyorum. Para bana köle değil, ben paraya köle olamam" diyerek mütevazı bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Bugün için tek hedefinin Allah dostu olmak olduğunu belirten sosyal medya fenomeni, maddi dünyanın kendisi için önemini yitirdiğini söyledi.

"Flört diye bir kavram yok. Sevgili değil, evlilik vardır. Namazlı niyazlı bir hanımefendiyle yuva kurmak isterim" diyen YTL Osman takipçileri için, bereket, sağlık, huzur ve imanlı bir hayat için dua etti. (Akşam)

