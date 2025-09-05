 Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro’dan dev işbirliği

Türkçe pop ve rap müziğin iki güçlü ismi Soner Sarıkabadayı ve Sefo, genç prodüktör Aerro ile güçlerini birleştirerek müzikseverlere unutulmaz bir hit sundu!

Her İki Durumda, etkileyici sözleri ve güçlü prodüksiyonuyla yılın en iddialı projelerinden biri olarak tüm dijital platformlarda yerini aldı.



Yıllardır hitleriyle listelerin zirvesinde yer alan Soner Sarıkabadayı, Türk rap sahnesinin yıldızı Sefo ve prodüktör dünyasının genç yeteneği Aerro, bu şarkıyla hem modern hem de duygusal bir müzikal deneyim sunuyor.

Her İki Durumda, şimdi tüm dijital platformlarda ve klibiyle YouTube’da yayında!

