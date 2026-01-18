 Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Tüm dünyayı kasıp kavuran Kore fırtınası sömestr tatilinde İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu.



Marmara Forum, Kore Konsolosluğu'nun da katılımıyla, 17 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında Kore kültürünü dev bir festivalle ziyaretçileriyle buluşturuyor.

K-pop'tan K-drama'ya uzanan K-fest, müzik, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında buluştu.

Festival süresince ziyaretçiler; K-pop dans yarışmalarından cosplay yarışmasına, interaktif dans alanlarından VR oyun deneyimlerine, anime & K-pop ID Photocard alanından Koreli Ahmet Şef söyleşisine ve Koreli ünlü fenomenlerle buluşmaya kadar birçok farklı etkinliği deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Programda ayrıca çocuklara özel manga çizim atölyeleri ve Kore mutfağından seçkin lezzetler de yer alacak.

Türk-Kore dostluğunun 76'ncı yılında festival, ilk günüyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Marmara Forum AVM Müdürü Mustafa Uğuş, "Marmara Forum olarak bu sömestr tatilinde ziyaretçilerimizi dünyada büyük ilgi gören Kore kültürüyle buluşturuyoruz. K-Fest kapsamında dans yarışmaları, cosplayler, söyleşiler, atölyeler, teknolojik oyun alanları gibi çok yönlü bir deneyim alanı sunuyoruz. İstanbul'un bu sömestrdeki buluşma noktası Marmara Forum olacak. Yaş sınırı olmayan festivalimize herkesi bekleriz" dedi.

