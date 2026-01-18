  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Tüm dünyayı kasıp kavuran Kore fırtınası sömestr tatilinde İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu.

 

Sömestr tatilinde Kore rüzgarı
Marmara Forum, Kore Konsolosluğu'nun da katılımıyla, 17 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında Kore kültürünü dev bir festivalle ziyaretçileriyle buluşturuyor.

 Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

K-pop'tan K-drama'ya uzanan K-fest, müzik, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında buluştu.

 Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Festival süresince ziyaretçiler; K-pop dans yarışmalarından cosplay yarışmasına, interaktif dans alanlarından VR oyun deneyimlerine, anime & K-pop ID Photocard alanından Koreli Ahmet Şef söyleşisine ve Koreli ünlü fenomenlerle buluşmaya kadar birçok farklı etkinliği deneyimleme fırsatı yakalıyor.

 Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Programda ayrıca çocuklara özel manga çizim atölyeleri ve Kore mutfağından seçkin lezzetler de yer alacak.

 Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Türk-Kore dostluğunun 76'ncı yılında festival, ilk günüyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

 Sömestr tatilinde Kore rüzgarı

Marmara Forum AVM Müdürü Mustafa Uğuş, "Marmara Forum olarak bu sömestr tatilinde ziyaretçilerimizi dünyada büyük ilgi gören Kore kültürüyle buluşturuyoruz. K-Fest kapsamında dans yarışmaları, cosplayler, söyleşiler, atölyeler, teknolojik oyun alanları gibi çok yönlü bir deneyim alanı sunuyoruz. İstanbul'un bu sömestrdeki buluşma noktası Marmara Forum olacak. Yaş sınırı olmayan festivalimize herkesi bekleriz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tarkan İstanbul konserine devam ediyor
  Magazin

Tarkan İstanbul konserine devam ediyor

Meryem Uzerli Riyad’daydı
  Magazin

Meryem Uzerli Riyad’daydı

Arzum Onan'ın set özlemi
  Magazin

Arzum Onan'ın set özlemi

Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı
  Magazin

Selen Seyven, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı

Gırgıriye sahneye taşınıyor! Gülben Ergen Güllü, Perran Kutman Sabahat olarak dönüyor
  Magazin

Gırgıriye sahneye taşınıyor! Gülben Ergen Güllü, Perran Kutman Sabahat olarak dönüyor

Didem Kınalı’dan Adana’da unutulmaz gece
  Magazin

Didem Kınalı’dan Adana’da unutulmaz gece