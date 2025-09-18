  • Video Galeri Foto Galeri
Siyaset ve iş dünyası düğünde buluştu

Londra’da avukat olan ve uluslararası tahkim üzerine çalışmalarını sürdüren Alperen Güner ve Ayça Çitil çifti, Çamlıca Köşk’te evlendi.

Bambi Kafelerinin sahibi Fatih Güner ve eşi Sema Güner’in ev sahipliğini yaptığı düğüne siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Ahmet Nur Çebi, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Emin Güner, Mustafa Ozan, Hamza Güner gibi isimler çiftin nikah şahitliğini yaptı.

