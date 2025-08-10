 Simge Ünal dolandırıldığını itiraf edip uyardı!

Model Simge Ünal, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Tarzıyla dikkat çeken model, mağazaları gezip, yemek yedi. Dubai'ye taşınacağı için hazırlıklara başlayan Ünal, sosyal medyadan birçok mesaj aldığını söyledi. Bülent Ersoy'un 16 bin TL borç verdiği kişiden daha sonra istemesi olayıyla ilgili model, "Bana sosyal medyadan çok yardım isteği geliyor. Ben genelde bilinen kurumlara yardım yapıyorum ama bazen sosyal medyadaki hesaplara da para gönderiyorum. Aralarında dolandırıcı olanlar da denk geldi ama parayı geri istemedim. Bülent Hanım borç vermiş onu geri istiyor. Haklı sebebi var ama ben olsam 16 bin lirayı istemezdim. Bence küçük para uğraşmaya değmez" dedi.



Dubai'ye gidecek olan Ünal, "Taşınacağım için bazıları tepki gösterdi. Ben temelli gitmiyorum, yılın belirli aylarında Dubai'de kalan zamanımda Türkiye'de olacağım" açıklamasını yaptı.

