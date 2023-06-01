Sezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik ziyareti

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar'ı tebrik etti. Aksu, Dizdar'ın yer aldığı Alice müzikaline gitti.

Sanatçı, Dizdar'la kuliste çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

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