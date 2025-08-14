Şevval Şahin’den esprili cevap: Kondisyonuma güveniyorum

  • Video Galeri Foto Galeri
Şevval Şahin: Kondisyonuma güveniyorum

Yurt içi ve yurt dışında sayısız defilede podyuma çıkan ünlü model Şevval Şahin, bu kez bambaşka bir deneyime hazırlanıyor.

LASİAD tarafından 18-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan “11. Laleli Fashion Shopping Festival” de açılış defilesinde podyuma çıkacak olan Şevval Şahin, “Daha önce pek çok defilede bulundum ama bu sefer içimde farklı bir heyecan var.

İlk kez bu kadar büyük ve Laleli gibi tekstil sektörünün nabzını tutan bir caddede gerçekleşecek defilede yürüyeceğim. Parkurun 50 metre uzunluğunda olacağını öğrendiğimde de “Merak etmeyin kondisyonuma güveniyorum” dedim. Heyecanlıyım..”

 

LALELİ CADDESİ’NE 50 MT’LİK PODYUM
Sokak modasının öne çıkacağı 11. Laleli Fashion Shopping Festival açılış defilesinde, özgün stiller ve rahat şıklık ön planda olacak. Günlük yaşamla modayı buluşturan sokak stili, bireyselliği ve yaratıcılığı vurgulayan tasarımlarıyla dikkatleri çekecek.

 

İstanbul’un kalbi tarihi yarımadada kurulacak dev podyumda 60 model, 11 markaya ait toplam 110 kombinle yürürken, izleyiciler büyüleyici bir moda yolculuğuna çıkacak. Defilede podyuma çıkan isimler arasında, süper model Tülin Şahin ve Şevval Şahin’in yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken yıldızı Olimpia Ahenk, Türkiye güzelleri Simay Rasimoğlu ve Pınar Tartan ve Alona Kral da bulunuyor.

 

LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca; “Laleli’yi Laleli yapan hızlı moda, hızlı üretim, geniş ürün yelpazemiz, konumumuz ve fiyatlandırma. Hepsi birleştiğinde bizi birinci ve tercih edilen yapıyor. Bu sene festivalin teması “Sokak Modası”, kalıcı sloganımız da “Modanın Yükselen Yıldızı Laleli.” Laleli’yi dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak adlandırıyoruz” dedi. Defilenin prodüksiyon ve koreografisi moda dünyasının yaratıcı isimleri Öner Evez ve Yakup Biçer’in imzasını taşıyor.

