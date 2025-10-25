  • Video Galeri Foto Galeri
Şevval Şahin'in AVM tarzı

Ünlü model Şevval Şahin'in AVM tarzı. İşte detaylar...

Güzel model Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 Şevval Şahin'in AVM tarzı


Akşam saatlerinde geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı model, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere yansıdı. Neşeli ve sempatik halleri ile beğeni toplayan güzel model, "Toplantıdan çıktım, biraz yorgunum" açıklamalarında bulundu.

