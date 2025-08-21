 Seslendirdiği şarkılarla ses getiren Leyla Lydia Tuğutlu'dan Feridun Düzağaç sürprizi!

Başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün Zorlu Center’da görüntülendi.



Yoğun temposundan bahseden Tuğutlu, “Bir toplantımız vardı, ona geldik. Setten de sabaha karşı geldik. Eve dönüp biraz dinleneceğim” dedi.

Son dönemde seslendirdiği Alev Alev parçasıyla gündeme gelen oyuncu, şarkının sahibi Feridun Düzağaç ile ileride bir projede bir araya gelmek istediğini de açıkladı: “Stüdyoda olmayı çok sevdim. Feridun Bey’le görüştük, belki birlikte seslendiririz.”

Annelik sürecinden de bahseden Tuğutlu, iş hayatı ve çocuk arasında dengeyi aile desteğiyle sağladığını söyledi:

“Annelik çok güzel ama yorucu bir şey. Eşimle beraber kendimiz bakıyoruz ama iş sebebiyle aileden de destek alıyoruz. Ailede kim müsaitse çocuklarımızla ilgileniyor. Oğlum artık anlayacak yaşta, işe gittiğimi biliyor. Babasıyla vakit geçirmeye de başladı, onu örnek alıyor.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.