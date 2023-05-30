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Serenay Sarıkaya'ya bomba rol arkadaşı

Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisi tatile girdikten sonra çekeceği yeni dizisindeki ilk başrol erkek oyuncu belli oldu. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'ya bomba rol arkadaşı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol oynadığı Aile, dizisi bu akşam 13. bölümüyle sezon tatiline çıkacak. Dizi ekibi Etiler’de akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Serenay Sarıkaya'ya bomba rol arkadaşı

Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım’ın imza attığı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak. Ece Yörenç’in yazdığı dizide Serenay Sarıkaya bir avukatlık ofisine bağlı çalışan Leyla rolüne hayat verecek.

Serenay Sarıkaya'ya bomba rol arkadaşı

Günümüz ilişkilerini sorgulayan romantik komedi türündeki dizinin yönetmenliğini Mert Baykal'ın yapacağı gündeme gelmişti. Ancak son gelen haberlere göre dizide reji değişti. Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran‘da da beraber çalıştığı Bertan Başaran “Kimler Geldi, Kimler Geçti“yi yönetecek. Ömer, Sarp ve Cem adlı 3 erkek başrol oyuncusunun yer alacağı dizinin belli olan ilk erkek başrol oyuncusu Metin Akdülger oldu. Akdülger geçen yaz Disney için çekilen “Dünyayla Benim Aramda” adlı dijital dizide oynamıştı. Akdülger'in o dizideki rolünün bittiği öğrenildi.

Serenay Sarıkaya'ya bomba rol arkadaşı

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