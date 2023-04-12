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Seren Serengil’in Özel Hayatında Flaş Gelişme! Sosyal Medyadan Duyurdu

Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Seren Serengil’in Özel Hayatında Flaş Gelişme! Sosyal Medyadan Duyurdu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma ile ayrıldıklarını açıkladı.

Seren Serengil’in Özel Hayatında Flaş Gelişme! Sosyal Medyadan Duyurdu

Serengil sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında “Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Seren Serengil’in Özel Hayatında Flaş Gelişme! Sosyal Medyadan Duyurdu

Seren Serengil, geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı ihanet paylaşımıyla hayranlarını şaşkına çevirmişti. Mustafa Rahman Tohma’nın zor günlerinde yanında olduğunu her zaman dile getiren Serengil ihanet paylaşımıyla şaşkınlık yaratmıştı.

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