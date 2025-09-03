  • Video Galeri Foto Galeri
Sercan Badur'dan Broadway açıklaması!

Sercan Badur'dan Broadway açıklaması! İşte detaylar...

Sercan Badur'dan Broadway açıklaması!

'Gönül Dağı' dizisinde Çetin karakterini canlandıran ve dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Bize Bir Şey Olmaz' dizisinde Muzo karakterine hayat verecek olan oyuncu Sercan Badur, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Sercan Badur'dan Broadway açıklaması! 

Badur, "Broadway’de bir müzikalde sahne alıyoruz. Türk hikâyesi Keloğlan’ı Amerikalı izleyicilere sergilemek harikaydı, çok beğendiler" dedi.

