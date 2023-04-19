SnobMagazin.com

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi

Sunucu ve oyuncu Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya birinci yaşına girdi. İşte haberin detayları...

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi

Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi
Çiftin, ikizleri Sofia ve Alya birinci yaşına girdi.

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi

Sever, çocuklarına doğum günü partisi düzenledi.

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi
Video'yu Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Allah'ımın nimetleri Sofia'm ve Alya'm bugün 1 yaşındalar. Rabbime sonsuz şükürler olsun. En kıymetlilerim sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle bolluk bereketleriyle büyüsünler. Rabbimin lütfuyla kolaylıkla tüm hayallerine hayırlısıyla kavuşsunlar. Allah'ım nazarlardan korusun" dedi.

Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi

Sever, partinin organizasyonluğunu yapan Kuşadası Organizasyon Ajans'ına da teşekkür etti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı
  Magazin

Merve Boluğur setlere ara verme nedenini açıkladı

Hadise yeni şarkısı için Murda ile buluştu
  Magazin

Hadise yeni şarkısı için Murda ile buluştu

Karanlık Gece 28 Nisan'da vizyona giriyor
  Magazin

Karanlık Gece 28 Nisan'da vizyona giriyor

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um
  Magazin

Nilgün Belgün: Dişi ‘Ferhan Şensoy'um

Hazal Kaya hakkında hapis istemi
  Magazin

Hazal Kaya hakkında hapis istemi

Selen Görgüzel’den bayram hediyesi
  Magazin

Selen Görgüzel’den bayram hediyesi