 Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi!

Sinemanın usta ismi Selma Güneri, oğlu Umut Sezgin ve torunu ile Nişantaşı'ndaydı.



Küçük torunu Talya'nın ileride oyuncu olabileceğini söyleyen Güneri, "Şimdiden öyle bir ışık yok ama ileride olabilir genlerinde var. Dededen geliyor, sanatçı bir ailem var benim. Olmaması mümkün değil" dedi. Sanılanın aksine oyunculuğu bırakmadığını, eşi Yusuf Sezgin ile hayal kırıklığı yaşamamak için proje seçerken dikkatli davrandıklarını anlatan usta isim "Oyunculuğu bırakmadım. Geçen sezon dizi yapmıştım. Yusuf bey çalışmıyor bu ara.

Bizim dikkatli karar vermemiz lazım. Seyirci bizden çok şey bekliyor, beklenti çok yükseldi, çok kaliteli işler ve iyi oyuncular var. Diziler ekrandan çabuk kalkınca prestij kaybı oluyor" açıklamasını yaptı.

