  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi!

Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi! İşte detaylar...

Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi!

Sinemanın usta ismi Selma Güneri, oğlu Umut Sezgin ve torunu ile Nişantaşı'ndaydı.

Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi!
Küçük torunu Talya'nın ileride oyuncu olabileceğini söyleyen Güneri, "Şimdiden öyle bir ışık yok ama ileride olabilir genlerinde var. Dededen geliyor, sanatçı bir ailem var benim. Olmaması mümkün değil" dedi. Sanılanın aksine oyunculuğu bırakmadığını, eşi Yusuf Sezgin ile hayal kırıklığı yaşamamak için proje seçerken dikkatli davrandıklarını anlatan usta isim "Oyunculuğu bırakmadım. Geçen sezon dizi yapmıştım. Yusuf bey çalışmıyor bu ara.

 Selma Güneri oyunculuğu bıraktı mı? Sanatçıdan açıklama geldi!

Bizim dikkatli karar vermemiz lazım. Seyirci bizden çok şey bekliyor, beklenti çok yükseldi, çok kaliteli işler ve iyi oyuncular var. Diziler ekrandan çabuk kalkınca prestij kaybı oluyor" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    SEVDİM
  • 2
    ŞAŞIRDIM
  • 2
    BEĞENDİM
  • 2
    GÜLDÜM
  • 2
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Reyhan Karaca gençlik sırrını verdi!
  Magazin

Reyhan Karaca gençlik sırrını verdi!

Miray Akovalıgil sahnede yaşadığı zorlukları anlattı
  Magazin

Miray Akovalıgil sahnede yaşadığı zorlukları anlattı

Selin Genç ile Onur Alp Erol evleniyor!
  Magazin

Selin Genç ile Onur Alp Erol evleniyor!

TBV Başkanı Timur Erk: Şeker tüketimi her yaş için bağımlılık seviyesinde!
  Yaşam - Sağlık

TBV Başkanı Timur Erk: Şeker tüketimi her yaş için bağımlılık seviyesinde!

Bursa Kebap Evi Azerbaycan Bakü’de yeni şubesini açtı!
  Hayatın İçinden

Bursa Kebap Evi Azerbaycan Bakü’de yeni şubesini açtı!

Cemal Hünal’dan suç duyurusu
  Gündem

Cemal Hünal’dan suç duyurusu