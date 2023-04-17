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Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, Burcu Özberk ve Gökhan Alkan ile başrolünü paylaştığı 'Kraliçe' dizisi hakkında itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu

 Oyuncu, 'Kraliçe' dizisi hakkında konuştu.

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu
Projede Zeynep karakterine hayat veren Şekerci, "Dizi çok güzel gidiyor, çok mutluyum. Hem oyun hem dizi tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Zeynep dümdüz ve dosdoğru bir kız, bu özelliklerinden dolayı oynaması bana çok keyifli geliyor, söyleyemediğim çoğu şeyi Zeynep sayesinde söylüyorum. Kardeşler olarak aşırı kardeş olduk ve çok eğleniyoruz, diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek oluyor, eğlenerek çekiyoruz. Benim oynadığım karakterlere hiçbir şey olmaz. Aynı benim gibi her zaman dimdik olur" dedi.

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu
Şekerci 'Sığınak' adlı tiyatro oyununun devam ettiğini ve oyunun kapalı gişe oynandığını, seyircinin ilgisinden de çok mutlu olduğunu söyleyerek yoluna devam etti.

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu

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