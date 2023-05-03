 Selin Şekerci'den flaş açıklama...

Selin Şekerci, Arnavutköy'de görüntülendi. Şekerci'ye rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle alakalı yaptığı, "Zeynep de benim gibi dimdik" açıklaması hatırlatılınca, "Ben zaten hep öyle rolleri oynuyorum. Öbürlerinde sıkılıyorum, oynayamıyorum. Çocukluktan beri biliyorsunuz, dik değil miyim ben? Kimse beni hiçbir şeye, hiçbir konuya eyvallahım yok" dedi. 1 Mayıs'la alakalı konuşan Selin Şekerci, "Tüm işçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum" diye konuştu.

Rol aldığı tiyatro oyunuyla alakalı konuşan Şekerci, "Her zaman kapalı gişe, hep dolu. Sahnede olmak çok güzel. Keşke daha önce yapsaymışım, bu kadar beklemeseymişim” dedi. Dizi ile tiyatro sahnesini kıyaslayan oyuncu, "Çok güzel bir şey. Burnunun ucunda seyircinin gözünün içine bakarak oynuyorsunuz, beni olumlu anlamda çok etkiliyor. Alkışlıyorlar falan. O an ne hissettiriyorsanız tepkisini alıyorsunuz, muhteşem bir şey. Hep yapacağın bundan sonra, inşallah" şeklinde konuştu.



"TERCİH ETMİYORUM"

Dijitale çekilen sinema filmlerin ardından beyazperdenin sekteye uğradığı hatırlatılan Selin Şekerci, "Ben de tercih etmiyorum, açıkçası. Pandemiyle beraber oldu, sanırım. Yapımcılarla beraber bizde o tarafa yöneldik, çalışma şartları daha insani" dedi. İlişkisiyle alakalı sorulara oyuncu, "Her şey yolunda, mutluyum” demekle yetindi.

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