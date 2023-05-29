Mine Tugay ve Selin Şekerci halı reklamı için poz verdi

Ünlü oyuncu Mine Tugay ve Selin Şekerci’nin seçimleri; evlerin tarzıyla uyumlu dokularda, en moda tonlarda renklerle ve ilhamını trendlerden alan desenleriyle öne çıkıyor. Mine Tugay X Empera seçkisi 13 ayrı koleksiyon içerisinden 17 farklı parçadan oluşurken, Selin Şekerci X Empera’da ise 13 ayrı koleksiyondan seçilmiş 15 farklı tasarım bulunuyor.

Mine Tugay X Empera ve Selin Şekerci X Empera seçkileri antik kilimlerden el dokuması halılara günümüz trendlerine uygun modern modellerden asla modası geçmez klasik halılara uzanan çeşitlilikte pek çok farklı tasarımdan oluşan bu iki özel seçki www.empera.com’da ve Empera satış noktalarında satışa sunuluyor.

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