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Mine Tugay ve Selin Şekerci halı reklamı için poz verdi

“Çok Yakışır” söylemi ile halı modasına yön veren Empera; ünlü oyuncular Mine Tugay ve Selin Şekerci ile iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında birbirinden farklı özellikteki halılar arasından ünlülerin oluşturduğu seçkiler; Mine Tugay X Empera ve Selin Şekerci X Empera adıyla satışa sunuluyor.

Mine Tugay ve Selin Şekerci halı reklamı için poz verdi

Ünlü oyuncu Mine Tugay ve Selin Şekerci’nin seçimleri; evlerin tarzıyla uyumlu dokularda, en moda tonlarda renklerle ve ilhamını trendlerden alan desenleriyle öne çıkıyor. Mine Tugay X Empera seçkisi 13 ayrı koleksiyon içerisinden 17 farklı parçadan oluşurken, Selin Şekerci X Empera’da ise 13 ayrı koleksiyondan seçilmiş 15 farklı tasarım bulunuyor.

Mine Tugay ve Selin Şekerci halı reklamı için poz verdi

Mine Tugay X Empera ve Selin Şekerci X Empera seçkileri antik kilimlerden el dokuması halılara günümüz trendlerine uygun modern modellerden asla modası geçmez klasik halılara uzanan çeşitlilikte pek çok farklı tasarımdan oluşan bu iki özel seçki www.empera.com’da ve Empera satış noktalarında satışa sunuluyor.

 

 

 

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