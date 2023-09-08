Mine Tugay'ın havuzda köpeğiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yıktı geçti

44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Tugay, yaz sezonunun sonuna gelirken, kucağında köpeğiyle bikinili pozlarını paylaştı.

Son olarak Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle boy gösteren Tugay, bikinisini giyip havuza girdi.

Havuzda köpeğiyle poz veren oyuncuya gelen yorumlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraflarına beğeni yağan Tugay'a bazı takipçileri "Hav hav" yazdı.

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