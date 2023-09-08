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Mine Tugay'ın havuzda köpeğiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yıktı geçti

Yaptığı her paylaşımla olay olan güzel oyuncu Mine Tugay, köpeği kucağında havuzda bikinili pozlarını paylaştı.

Mine Tugay'ın havuzda köpeğiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yıktı geçti

44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Tugay, yaz sezonunun sonuna gelirken, kucağında köpeğiyle bikinili pozlarını paylaştı.

Mine Tugay'ın havuzda köpeğiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yıktı geçti

Son olarak Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle boy gösteren Tugay, bikinisini giyip havuza girdi.

Mine Tugay'ın havuzda köpeğiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yıktı geçti

Havuzda köpeğiyle poz veren oyuncuya gelen yorumlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraflarına beğeni yağan Tugay'a bazı takipçileri "Hav hav" yazdı.

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