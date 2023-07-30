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Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili pozlar 

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde oynayan Mine Tugay, tatiline devam ediyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili pozlar 

Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

 Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili pozlar 
Oyuncu, kırmızı bikinisiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
 Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili pozlar 
 
Fit vücuduyla beğeni toplayan Tugay'a beğeni yağdı. 
 Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili pozlar 
 
Oyuncu son olarak Yalı Çapkını dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı.

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