 Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili pozlar 

Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu, kırmızı bikinisiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Fit vücuduyla beğeni toplayan Tugay'a beğeni yağdı.

Oyuncu son olarak Yalı Çapkını dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı.

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