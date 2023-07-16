Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Mine Tugay, mayolu pozlarını yayınladı.

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

Tugay karelere, "Akşamüstü" notunu düştü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.