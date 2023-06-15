Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili poz

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay'dan yeni poz geldi. Ünl ü oyuncu, yaz sezonunu açtı.



Tugay, bikinili çektirdiği kareyi Instagram'dan, "Yazı sevmeye başladım" notuyla paylaştı.

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