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Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili poz

Ünlü oyuncu Mine Tugay, yaz sezonunu açtı. İşte haberin detayları..

Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili poz

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay'dan yeni poz geldi. ÜnlÜnlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili pozü oyuncu, yaz sezonunu açtı.


Tugay, bikinili çektirdiği kareyi Instagram'dan, "Yazı sevmeye başladım" notuyla paylaştı.

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