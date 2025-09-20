  • Video Galeri Foto Galeri
Selin Genç ile Onur Alp Erol evleniyor!

Ünlü oyuncu Selin Genç ile Onur Alp Erol evleniyor! İşte detaylar....

Selin Genç, yatçı sevgilisi Onur Alp Erol ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Gelinlik provasına geldiğini söyleyen oyuncu, "Ekimde nikahımız var. Hayallerimizin ötesinde güzel geçiyor. Nikah ayrı düğün seremonisi ayrı olacak. Nikah Budapeşte'de konsoloslukta olacak ekimin ilk haftalarında... Düğün ise festival gibi... Planladığımız bir düğünümüz olacak ekim ya da kasımda..." dedi.

Evlilik teklifiyle ilgili Genç, "Hiçbir yerde anlatamıyorum, çok özel" derken Erol, "Bize kalmış teklif. Her şeyi anlattık ama o kaldı. Güzel teklifti" şeklinde konuştu.

Genç, "Hiç beklemiyordum. 4-5 günde evlenmeyi düşündük. İnsanlara şaka gibi geldi. 9.5 ay oldu. 10'uncu ayda evlenmiş olacağız" şeklinde konuştu.

BUDAPEŞTE'Yİ ANLATIYOR
Gelinlikle ilgili Genç, "18. ve 19. Yüzyıl'ı andırıyor. Budapeşte'yi anlatıyor. Romantik gelinlik" ifadelerini kullandı.

Erol, "Budapeşte sizin için özel bir yanı mı var?" sorusuna, "Yer belirlemeye çalışıyorduk" derken Genç, "Geçenlerde Cannes'da partiye katıldık. Tek Türk bizdik, bir arkadaşımızın eşi konsolos arkadaşı çıktı ve Budapeşte Konsolosluğu'nda yapmaya karar verdik" diye cevap verdi.

