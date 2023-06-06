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Sefo yeni şarkısı "Araba" ile geliyor

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Sefo’nun yeni single'ı "Araba"nın için geri sayım başladı.

Sefo yeni şarkısı "Araba" ile geliyor

Sözleri ve müziği Sefo'ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Divxrse üstlenirken, mix Aerro tarafından yapılmış ve masteringi de Gkg Mastering tarafından yapıldı.

"Araba" 9 Haziran tarihinde 362TUZAK ve Sony Music Türkiye işbirliği ile tüm dijital platformlarda yerini alacak.

 

 

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