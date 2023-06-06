Sözleri ve müziği Sefo'ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Divxrse üstlenirken, mix Aerro tarafından yapılmış ve masteringi de Gkg Mastering tarafından yapıldı.

"Araba" 9 Haziran tarihinde 362TUZAK ve Sony Music Türkiye işbirliği ile tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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