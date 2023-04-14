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Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş

‘Rapçi Sefo, dişlerini estetik tedavisi için diş hekimi Ömer Ekiz'e emanet etti.

Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş

Rapçi Sefo, estetik bir gülüşe sahip olmak için 600 bin TL değerinde bir operasyon geçirdi.

Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş

Ömer Ekiz, rapçinin tedavisiyle ilgili, en son teknolojileri ve güncel yöntemleri kullandıklarını, estetik ve sağlıklı bir gülüş elde etmek için özel bir plan oluşturacaklarını belirtti.

Rapçinin pırlantalı dişleri, önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

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