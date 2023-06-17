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SnobMagazin.com

Sefo'dan dikkat çeken Anitta açıklaması

Ünlü şarkıcı Sefo, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Sefo'dan dikkat çeken Anitta açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Sefo, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Sefo'dan dikkat çeken Anitta açıklaması
Geçtiğimiz hafta 'Araba' adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan rapçi, "Kısa bir şarkı... Arabada dinlemekten keyif aldığım şarkı olduğu için ismini 'Araba' yaptım. Arabaları ve hızı severim. Allah kazadan beladan korusun. Trafikte hız yapmam" dedi. Sefo, bundan sonra 'İmparator' adlı bir eser çıkaracağını belirtti.

Sefo'dan dikkat çeken Anitta açıklaması
Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, Instagram'dan Sefo'yu takip etmişti.

Sefo'dan dikkat çeken Anitta açıklaması

Anitta'nın İstanbul'dan sözlü tacize uğraması üzerine rapçi, "Türkiye'de birkaç video çekip, viral oldu. Ben de, "Kusura bakma normalde böyle insanlar değiliz. Sana denk gelmiş. Normalde şakacıyızdır" dedim. O da, "Ben de eğlendim. Hiçbir problem yok" karşılığını verdi. Sonra Türkiye'yi sevdiğini söyleyerek, açıklama yaptı" dedi.

Sefo'dan dikkat çeken Anitta açıklaması

Anitta ile düet yapmak istediğini belirten Sefo, "Bir araya gelmek için konuşmadık. Bundan sonra olabilir belki" diye konuştu.

"KOMBİNİMİ KENDİM TERCİH ETTİM"
Kombiniyle dikkat çeken rapçi, "Kendim tercih ettim. Asistanım Mert'e fikrini alıyorum. Babamın fikrini alıyorum. Almasam da fikrini söyler. Güzel fikirlere sahiptir" ifadelerini kullandı.

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