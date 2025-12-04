  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seda Sayan ve Dr. Astrolog Şenay Devi, gökyüzünün ritmini masaya yatırdı

Seda Sayan ve Dr. Astrolog Şenay Devi, gökyüzünün ritmini masaya yat

Seda Sayan ve Dr. Astrolog Şenay Devi, gökyüzünün ritmini masaya yatırdı

Seda Sayan ve Dr. Astrolog Şenay Devi, gökyüzünün ritmini masaya yatırdı.

 Seda Sayan ve Dr. Astrolog Şenay Devi, gökyüzünün ritmini masaya yatırdı


"Astrolojiye merak duyanlar, bunu kaçırmayın: Estetik, güzellik ve cilt bakımıyla ilgili olarak Ay burcuna dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti