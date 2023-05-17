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Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu

Seda Akman, adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu. İşte detaylar...

Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu

NTV ekranlarında hafta içi hergün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu olan ünlü oyuncu Seda Akman, rol aldığı Cem Yılmaz'ın Ayzek filminin hikayesini anlattı.

Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu

Akman ve Yılmaz'ın birlikte olduğu, o nedenle Cem Yılmaz'ın Seda Akman'a rol verdiği haberleri medyada yer bulmuştu...

Seda Akman adının aşk dedikodusuna karıştığı Cem Yılmaz ile ilgili flaş itirafta bulundu
Seda Akman, filme davet edilişini ve Cem Yılmaz'ı ilk kez net bir dille anlattı: "Ayzek benim için bir sürpriz. Çok şanslıyım. 'Cem Yılmaz Kara Komikler'de Ayzek'i çekiyor. Çok da küçük sahne ama, Cem Bey sizinle paylaşmak istiyor" dediler, 'Benim için zevk' dedim. Harika bir set gördüm. Harika oyuncularla çalıştım. Cem inanılmaz bir yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu... Hayranlıkla izledim. İşim uzun sürmedi ama, böyle bir set, anlayış, bakış açısı, sevecen bir insan; yönetmen olarak da oyuncu olarak da. Tüm ekibiyle öyle bir bağ kuruyor ki, çalışma şeklini çok sevdim. Cem Yılmaz'a yapamayacağım diyemezsin, yaptırır. Filmde şarkı da söyledim, İngilizce bir şarkı."

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