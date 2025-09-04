 Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya doktor kontrolüne giderken görüntülendi

  • Video Galeri Foto Galeri
Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Tarzlarıyla dikkat çeken çift, gazetecileri görünce poz verdi.

Bozoklu, "Eşimi doktor kontrolüne getirdim. Şimdi oraya gidiyoruz" dedi.

Eşinin koluna giren Bozoklu, doktorlarının yanına geçti.

