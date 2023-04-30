Şaşırt Beni seyirciyi kahkahaya boğdu

Selçuk Aydemir’in ve oyunun oyuncularından Pelin Karahan’ın ilk tiyatro deneyimi olan Şaşırt Beni, seyircisinden büyük beğeni topladı. Şaşırt Beni’de Muhteşem Kadro Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan Şaşırt Beni, sürprizleriyle seyircisini oldukça şaşırttı.

Günler öncesinden bütün biletlerin tükendiği Şaşırt Beni oyunu 10 Mayıs’ta Bursa Akademik Odalar Birliği’nde 15 Mayıs’ta ise Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonunda, tiyatro severlerle buluşacak.



Öte yandan Şaşırt Beni oyunun takvim programı şöyle:

25 Mayıs- Adana 01 PGM

26 Mayıs-Kayseri Kadir Has ve Sanat Merkezi

27 Mayıs- Ankara MEB Şura Salonu

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