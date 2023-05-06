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Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karesini paylaştı

Ünlü oyuncu Özge Borak, bikinili karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karesini paylaştı

Ünlü isim Özge Borak, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı. Tekneden çektirdiği fotoğrafları yayınlayan oyuncu, "Yaz olsa artık, her anlamda" yazdı.

Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karesini paylaştı

Borak'ın saçının ön tarafındaki beyazlık dikkat çekerken, oyununun saçının boyamadığı görüldü.

 

 Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karesini paylaştı

 

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