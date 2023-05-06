 Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karesini paylaştı

Ünlü isim Özge Borak, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı. Tekneden çektirdiği fotoğrafları yayınlayan oyuncu, "Yaz olsa artık, her anlamda" yazdı.

Borak'ın saçının ön tarafındaki beyazlık dikkat çekerken, oyununun saçının boyamadığı görüldü.

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