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Özge Borak bikinili fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Özge Borak, bikinili fotoğraflarını paylaştı. İşte haberin detayları...

Özge Borak bikinili fotoğraflarını paylaştı

Özge Borak, Instagram'dan bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Özge Borak bikinili fotoğraflarını paylaştı

Oyuncu, teknede çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Özge Borak bikinili fotoğraflarını paylaştı
Fit fiziğiyle dikkat çeken Borak'a binlerce beğeni geldi.

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