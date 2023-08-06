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Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi

Ünlü oyuncu Özge Borak, dört sene su altına girdiği anı paylaştı.

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi
Oyuncu, suyun altında çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi
Borak, Mert Gökalp'a poz verdiği anlarda riske girdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi
Oyuncu, suyun altında tırmanmış gibi poz verdiği anlarda bir şey kullanmadı.

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi

Borak, "Bundan dört sene önce Mert Gökalp ile birlikte su altı fotoğraf çekimi yapmıştık. Bir kısmı da tırmanış yapar gibi olsun istedik. Mert’ciğim hala gülümseyerek andığım günlerimdendir bu kareler. Bugüne kadar fotoğrafları gören bir çok kişi "Ayağına patik, eline eldiven giyseydin" dedi. Cevabım hep aynı; hissetmek istedim.. Zararsız ve ruhsuz çıkacağıma, bir kaç çizikle hissederek çıkmayı tercih ettim. Boyutu size kalmış tabii ama biraz risk alın, iyi geliyor insana, tavsiye ederim. Hissetmek. Mühim" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi

Ünlü oyuncu Özge Borak su altında riske girdiğini söyledi

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