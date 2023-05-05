Pelin Karahan bakın hangi projeyle ekrana dönüyor?

Pelin Karahan, Metropol İstanbul'da objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan ünlü oyuncu, kahve molası vermeyi ihmal etmedi.



Alışveriş merkezi çıkışı gazetecilere poz veren oyuncu, sorular üzerine projelerinden bahsetti. Tiyatro oyunu Şaşırt Beni'nin devam ettiğini söyleyen Karahan, "Turnelerimiz devam ediyor. Onun dışında reklam ve işbirliklerimiz de devam ediyor. Şimdi 'Şebeke' adlı bir dizi çekiyoruz.Setlerimiz başlad." diyen oyuncu, dizinin dijital platformda yayınlanacağını dile getirdi.



Pelin Karahan'ın alışveriş şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.

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