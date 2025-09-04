Sarı Yaz: Türkiye’de tatilin altın çağı

İş insanı-Turizci Murat Akbal, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan “sarı yaz” döneminin Türkiye turizmi açısından hem ekonomik fırsatlar hem de huzurlu tatil imkânı sunduğunu vurguladı.

“Kalabalık çekiliyor, kalite yükseliyor”

Akbaldan Turizm Yön.Kur.Başkanı Murat Akbal, yaz sezonunun telaşının sona erdiği bu dönemde Türkiye kıyılarının bambaşka bir güzelliğe büründüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eylül’ün altın ışıkları ve Ekim’in bakır tonlarıyla gelen sarı yaz, tatil beldelerini dinginliğe kavuşturuyor. Denizin ılığı, güneşin tatlı yakışı devam ederken kalabalığın azalması hem misafirlerimiz hem de sektör için büyük avantaj. Bu dönemde hizmet kalitesi yükseliyor, fiyatlar ise daha cazip hale geliyor.”

Verilerle Sarı Yaz

- Temmuz 2025’te Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6,97 milyon, geçen yıla göre %5 düşüş gösterdi.

- Ocak–Temmuz 2025 toplamı: 33,4 milyon ziyaretçi, geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 azalma.

- Nisan–Haziran döneminde 16,4 milyon turist ağırlanırken turizm gelirleri %8,4 artarak 16,28 milyar USD’ye ulaştı.

- İlk 6 ayda kişi başı ortalama harcama 981 USD’ye yükseldi.

Akbal, bu tabloya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ziyaretçi sayısında küçük bir gerileme olsa da gelirlerin artması, Türkiye’ye daha nitelikli ve harcama gücü yüksek turistlerin geldiğini gösteriyor. Sarı yaz, bu turist profiline en uygun dönem.”

Ekonomik Avantajlar

- Eylül’de otel doluluk oranı %68,8; geçen seneye göre %12 daha boş oda bulunuyor.

- Ortalama oda fiyatı 139 Euro iken İstanbul’da %20 düşüşle 115 Euro’ya geriledi.

- Marmaris’te fiyatlar %24, Denizli’de %3, İstanbul’da %2 geriledi.

- Türkiye kıyılarında “her şey dahil” paketler kişi başı 235 £’tan başlıyor. Antalya, uluslararası sıralamada en uygun kısa tatil destinasyonu olarak öne çıkıyor; 7 gece 422 £ seviyesinde.

Akbal, bu fırsatların özellikle yerli turist için önemli olduğunun altını çizerek:

“Tatilin en ekonomik ve en huzurlu zamanı tam da bu dönem. Kalite artarken maliyetler düşüyor, bu da hem ailelere hem de gençlere cazip geliyor” dedi.

Türkiye vs. Yunanistan

Yunan adalarında kalabalığın Eylül sonu ve Ekim başında bile azalmadığını, fiyatların yüksek seyrettiğini vurgulayan Akbal, Türkiye’nin avantajını şöyle özetledi:

“Komşu destinasyonlarda kalabalık ve fiyatlar yaz aylarından çok farklı değil. Türkiye’de ise kalabalık çekiliyor, fiyatlar düşüyor, hizmet kalitesi artıyor. Bu fark giderek daha fazla yabancı turistin tercihini ülkemize yönlendiriyor.”

Hava Şartları

- Gündüz sıcaklıkları hâlâ 28–30°C,

- Deniz suyu sıcaklığı 24–26°C.

“Ağustos şartları Eylül ve Ekim’de aynen devam ediyor, tek fark kalabalığın çekilmiş olması. Tatil yapmak için bundan daha uygun bir dönem olamaz.”

Türkiye, Sarı Yaz ile Fark Yaratıyor

Sarı yaz dönemi, Türkiye’nin yalnızca yaz aylarında değil, sonbahara doğru da turizmde rakiplerine göre daha avantajlı bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Ekonomik paketler, sakin tatil ortamı ve yüksek hizmet kalitesi sayesinde Türkiye, Akdeniz çanağında fark yaratıyor.

