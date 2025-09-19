Ünlü oyuncu Emre Bulut, 15 yıllık arkadaşına kendisini komiser olarak tanıttığı ve sahte polis rozeti gösterip aracını aldığı haberleri üzerine açıklama yaptı.



Oyuncu, haberde olan kişinin kendisinin olmadığını söyledi.



Açıklama yapan Bulut, "Güne bir gazetecilik faciasıyla uyandım. Bir gazeteci, en temel sorumluluğu olan haberi doğrulama görevini yerine getirmeden, basit bir isim benzerliğine dayanarak benim adımı böyle bir habere taşımıştır. Bu sorumsuzca yaklaşım yalnızca mesleki itibarımı değil, ailemin onurunu ve saygınlığını da hedef almıştır. Bu haber, oyunculuk kariyerimi bitirmek ve beni toplum nezdinde lekelemek için yapılmış bir saldırı niteliğindedir. Bugün adım kullanılarak bazı basın organlarında hakkımda gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen asılsız bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haberlerde, sahte polis rozeti kullanarak araç aldığıma ve bu nedenle yargılandığıma dair iddialar yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle yalandır. Öncelikle belirtmek isterim ki, hayatım boyunca ne Tokat’a ne de Amasya’ya gitmişliğim vardır. Hiç kimseden araç istemedim, kimsenin malına da zarar vermedim. Polis rozeti taşıdığım, ya da kendimi polis olarak tanıttığım iddiası ise akıl almaz bir iftiradır. Oyunculuk kariyerimde de bugüne dek polis karakteri canlandırmadım ve üzerimde hiçbir şekilde polis rozeti bulundurmadım. Ortada ne böyle bir soruşturma ne de hakkımda açılmış bir dava vardır. Gerçeğe dayanmayan bu haberlerle kişilik haklarıma ağır bir saldırı yapılmış, onurum ve itibarım zedelenmiştir. Başta Sözcü Dijital olmak üzere haberi yayımlayan tüm medya kuruluşlarına karşı maddi ve manevi tazminat davası açacağımı kamuoyuna duyururum. Basın özgürlüğü; yalan, iftira ve karalama içerikli haber yapma hakkı vermez. İsim benzerliği söz konusu olabilir; ancak en basit araştırma yapılmadan ismimin bu tür bir olayla ilişkilendirilmesi ciddi bir gazetecilik ayıbıdır. Kamuoyundan ricam; sosyal medyada veya basında çıkan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesi, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasıdır. Benim hayatım boyunca kimsenin en küçük eşyasına dahi dokunmuşluğum yoktur. Onurumu, mesleki itibarımı ve ailemin saygınlığını korumak adına tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.