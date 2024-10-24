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Roma’dan Ferzan Özpetek’e “saygı duruşu”

Ferzan Özpetek, 1977'de Via Condotti Derneği tarafından kurulan ve "Roma’da doğmasa da, Roma'yı seven, tanıtımına destek olan ve Roma halkı tarafından sevilenlere" verilen Via Condotti Ödülü'ne layık görüldü.

Roma’dan Ferzan Özpetek’e “saygı duruşu”

Via Condotti Ödülü bu yıl, yaşamını uzun yıllardır Roma’da sürdüren ve Roma halkının, sinemaseverlerin gönlünde taht kuran usta yönetmen Ferzan Özpetek'e verildi. Fabia Bettini ve Gianluca Giannelli'nin yönettiği Roma Film Festivali paralelinde gerçekleştirilen ödül töreni Santi Ambrogio e Carlo al Corso terasında gerçekleştirildi. 

Roma’dan Ferzan Özpetek’e “saygı duruşu”

Özpetek’e verilen ödülün gerekçesi olarak, usta yönetmenin İtalyan sinemasının en beğenilen yönetmeni olması, aynı zamanda da Roma'yı dünyaya tanıtan ve Roma'ya atfedilen mükemmelliği sinemasında vurgulaması olarak gösterildi. 

Roma’dan Ferzan Özpetek’e “saygı duruşu”

“Festivaller, Oscar’lar seyircinin yerini tutmaz” 

Roma’nın, Roma halkının Ferzan Özpetek’e bir teşekkürü olarak da nitelendirilen ödül takdimi öncesinde usta yönetmen, sinema severler ve hayranlarıyla bir araya geldi. 

Alice nella Città'nın sanat yönetmeni Fabia Bettini'nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide soruları yanıtlayan Ferzan Özpetek; “Festivaller ya da Oscar'lar, filminizi çok sevdiği için defalarca izleyen seyircinin yerini asla tutamaz. Benim Oscar'ım Simone ve sonra seyirciler. En önemlisi halkla ilişkiler. Filmin tek tek sahnelerini çekerken bile aklıma hep o hiç tanımadığım seyirci geliyor. Ve kendi kendime “beğenecek” diyorum ya da “ben etkileniyorum, o da etkilenecek” diyorum. Seyirciyle aramızda güçlü bir ilişki var" dedi. 

Roma’dan Ferzan Özpetek’e “saygı duruşu”

“Ben ışığı takip ediyorum” 

“1974'te gittiği Roma'ya dair aklımda kalan ilk görüntü -aynı şey İstanbul'da da geçerli– ışık” diyen Özpetek, çünkü ben ışığı takip ediyorum. Benim için en önemli şey ışık. Harika bir insanı kötü ışıkla çirkin yapabilirsiniz” diyerek Özpetek sinemasına dair küçük bir ipucu da veriyor.

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