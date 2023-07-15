  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Rober Hatemo: Günümüzde star noksanlığı var

Şarkıcı Rober Hatemo, Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı.

Rober Hatemo: Günümüzde star noksanlığı var

Pop müziğin günümüzdeki durumundan özel hayatına kadar pek çok konuyla ilgili fikirlerini paylaşan Rober Hatemo, yeni şarkısı ‘Nasıl Bir Yılansın’ın yapım şirketinden geldiğini anlatarak “Zehirsiz bir yılanım. Şaka bir yana, bende hiç yoktur yılanlık. Siz beni tanımadan önceki Rober Hatemo da öyleydi. 18 yaşındaydım, kovboy çizmelerinin bileksiz olanlarından giyerdim, üstüne de püsküllü montlar. Dans yarışmalarına katılırdım” dedi. Yeni nesil pop sanatçılarından konu açılınca da” Günümüzde star noksanlığı var. O zamanla şimdinin bence mukayese edilir yanı yok. Şarkılar, çiğne-at, yap-tükür gibi... Yakında sadece ‘Gak’ diyeceksiniz, şarkı bitecek” diye ekledi. 

Rober Hatemo: Günümüzde star noksanlığı var

Artık aşkı aramayı bıraktığını söyleyen Rober Hatemo, “Zaten kimsenin aşk yaşadığı falan yok. İstesem de olabileceğini düşünmüyorum. Yaşadıklarım bana kalsın, libidom çok yüksekti ama... Şimdi düştü mü? Sanmıyorum ama durduruyorum kendimi” dedi. 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı
  Magazin

Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı

Merakla beklenen Bihter filminin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Merakla beklenen Bihter filminin yayın tarihi belli oldu

Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti
  Magazin

Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti

Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!
  Magazin

Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı
  Magazin

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı

Mine Tugay bikinili pozlarını paylaştı  
  Magazin

Mine Tugay bikinili pozlarını paylaştı  