Rafet El Roman ile Levent Solmaz'dan düet!

Rafet El Roman yeni keşfi Levent Solmaz ile Bitmedi Eziyetin isimli single ile çok iddialı geliyor.



Şarkının söz müziği Levent Solmaz'a ait.

