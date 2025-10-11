Otoloji ve nörotoloji alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Nuri Özgirgin, İtalya Cumhuriyeti tarafından ülkenin en saygın devlet nişanlarından biri olan "İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyelik" (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) unvanı ile onurlandırıldı.

Nişan, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle, İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adına Büyükelçi Giorgio Marrapodi tarafından Prof. Dr. Özgirgin'e takdim edildi.

BÜYÜKELÇİ MARRAPODİ: "ÖNCÜ BİR BİLİM İNSANI"

Büyükelçi Giorgio Marrapodi, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Özgirgin'in sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da otoloji ve nörotoloji alanında öncü bir bilim insanı olduğunu vurguladı. Marrapodi, "Prof. Özgirgin’in bilimsel katkıları ve uluslararası alandaki saygınlığı, İtalya Cumhuriyeti'nin bu onurlu nişanına layık görülmesinde belirleyici olmuştur" dedi.

Nişanın, İtalya ile diğer ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesinde özel erdemler kazanmış kişilere verildiğini belirten Büyükelçi Marrapodi, Özgirgin'in otolojik ve nöro-otolojik cerrahiyle birlikte baş dönmesi ve denge bozuklukları alanlarında uzmanlaştığını ifade etti. Özgirgin'in Türkiye'de bu alandaki önde gelen uzmanlardan biri olarak birçok prestijli bilim derneğinin başkanlığını yaptığını ve uluslararası alanda önemli ödüller kazandığını söyledi.

Büyükelçi Marrapodi, Prof. Dr. Özgirgin'in İtalya ile önemli bir ikili ortaklık kurduğunu, sayısız tıp konferansı ve seminerine katıldığını ekleyerek, "Dünyanın farklı ülkelerinde konuşmacı ve eğitmen olarak öne çıkan Dr. Özgirgin, alanında lider bir figür olarak kendini göstermektedir. Yıllar boyunca İtalya’daki birçok saygın profesyonelle iş birliği yaparak iki ülke arasında uzman cerrahi alanında önemli bir sinerji yaratmıştır" diye konuştu.



PROF. DR. ÖZGİRGİN: "YAŞAMIMIN EN DEĞERLİ ŞEREFİ"

Törende duygularını dile getiren Prof. Dr. Nuri Özgirgin ise, İtalya'nın dünyaya sürekli olarak büyük bilimsel katkılar sunan sayılı ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Küresel ve Akdeniz düzeyinde faaliyet gösteren neredeyse tüm uluslararası otoloji derneklerinde görev alma onuruna sahip olduğunu belirten Özgirgin, İtalya'da yaklaşık 50 farklı vesileyle otoloji alanına katkıda bulunduğunu söyledi. Bu deneyimlerin; eğitim amaçlı canlı ameliyatlardan kadavra diseksiyon atölyelerine, akademik derslerden açılış konferanslarına kadar uzandığını dile getirdi.

İtalya'nın önde gelen otoloji bilim insanlarına şükranlarını sunan Prof. Dr. Özgirgin, "Açık sözlülükleri, bilimsel titizlikleri ve eğitime olan bağlılıkları, küresel otoloji uygulamalarının ve yeniliklerinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadı. Bunun bir parçası olmak benim için büyük bir onur oldu" dedi.

Prof. Dr. Özgirgin, İtalya ile ilişkisindeki en taçlandırıcı anın, İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sergio Mattarella tarafından tevdi edilen bu nişanı almak olduğunu vurgulayarak, unvanın "yaşamının en değerli şerefi olarak kalacağını" sözlerine ekledi.

İTALYA YILDIZI NİŞANI HAKKINDA

"İtalya Yıldızı Nişanı" (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia), İtalya Cumhuriyeti'nin en prestijli devlet nişanlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nişan, İtalya ile diğer ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin güçlendirilmesine, İtalyan kimliğinin ve kültürünün yurt dışında tanıtılmasına ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan İtalyan veya yabancı uyruklu kişilere veriliyor. 1947'de kurulan "İtalyan Dayanışma Yıldızı Nişanı"nın yerine geçen nişan, Mart 2011'de yürürlüğe girdi.

PROF. DR. NURİ ÖZGİRGİN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Nuri Özgirgin, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Halen Bayındır Hastanesi Söğütözü KBB Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok dernekte başkanlık yapmış olan Özgirgin, şu anda Avrupa Otoloji Nörotoloji Akademisi Üst Kurul Üyesi ve Uluslararası Vestibüler Dernek Başkanı'dır. Ayrıca, dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinden The Journal of International Advanced Otology'nin de baş editörlüğünü yürütmektedir. Bilimsel çalışmaları, yayınları ve uluslararası katkılarıyla sayısız ödüle layık görülen Prof. Dr. Nuri Özgirgin, otoloji ve nörotoloji alanında dünya çapında önemli söz sahibi bir bilim insanıdır.

